Software per il rilevamento delle frodi - App più popolari - Polinesia francese

Noi di NoFraud sappiamo che prevenire le frodi non significa solo evitare perdite, ma anche migliorare l'esperienza dei clienti. NoFraud è una soluzione di prevenzione delle frodi e di pagamento nell'eCommerce che protegge le aziende dai truffatori, elimina le perdite di chargeback e fornisce esperienze di pagamento più fluide e senza attriti per acquirenti fidati. NoFraud si integra direttamente con la tua piattaforma di eCommerce per scansionare ogni ordine alla ricerca di segni di frode in tempo reale. Utilizziamo una combinazione di potenti algoritmi e revisione umana proattiva per fornire una semplice decisione di esito positivo o negativo per ogni transazione, in modo che non sia mai necessario rivedere manualmente gli ordini o monitorare i punteggi di frode. Siamo così sicuri del nostro processo decisionale che forniamo una garanzia finanziaria al 100%, quindi se ricevi uno storno di addebito per frode, ti ripagheremo. Con NoFraud Checkout puoi migliorare le conversioni con un'esperienza di pagamento dal design accattivante, creata per mettere gli acquirenti affidabili sulla corsia preferenziale. Qualsiasi acquirente riconosciuto nella rete NoFraud può compilare automaticamente le proprie informazioni con un clic, senza richiedere la noiosa registrazione dell'account. Per tutti gli altri, NoFraud Checkout adatta dinamicamente il numero di campi di input in base ai fattori di rischio del cliente. Gli acquirenti più affidabili vengono accelerati, mentre gli acquirenti più rischiosi devono fornire maggiori informazioni.