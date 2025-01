Software per la pianificazione di eventi - App più popolari - Polinesia francese

Bloomerang Volunteer

bloomerang.co

Bloomerang Volunteer (precedentemente InitLive) offre una soluzione all-in-one per la gestione del personale e dei volontari per programmi ed eventi. La soluzione di Bloomerang Volunteer semplifica il reclutamento, la pianificazione, la gestione e le comunicazioni del personale e dei volontari tramite app web e mobili. Ideale per organizzazioni, organizzazioni no profit e produttori di eventi che gestiscono personale e team di volontari di qualsiasi dimensione. Bloomerang Volunteer è l'unica piattaforma in grado di supportare sia la gestione del personale dell'evento che la gestione quotidiana del programma di volontariato. Utilizzando Bloomerang Volunteer per automatizzare e migliorare le operazioni, i nostri clienti possono ampliare i propri programmi ed eventi, espandere le capacità riducendo i tempi di amministrazione e fare affidamento su un reporting avanzato dei dati per misurare il proprio successo. Bloomerang Volunteer offre anche fantastiche esperienze di volontariato, con opzioni di autoprogrammazione e iscrizione per aiutare a trattenere i volontari e far risparmiare alle organizzazioni ancora più tempo.