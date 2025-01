Networking di eventi e matchmaking - App più popolari - Polinesia francese

Zuddl

zuddl.com

Zuddl è una piattaforma unificata per eventi e webinar, che aiuta i professionisti del marketing di eventi B2B a semplificare il loro stack tecnologico per gli eventi. Invece di utilizzare 8-10 strumenti e piattaforme diversi per gestire un evento end-to-end, usa Zuddl per gestire i programmi dei tuoi eventi da un'unica piattaforma. La piattaforma unificata per eventi e webinar Zuddl aiuta gli esperti di marketing B2B a: - Aumentare l'efficienza operativa unificando più soluzioni - Gestire l'evento dall'inizio alla fine da un'unica piattaforma: - Creare pagine di destinazione straordinarie - Registrazione ed emissione di biglietti dinamici - Ospitare eventi e webinar - Produzione video integrata e editing - Infrastruttura video on demand - Integrazione nativa con Salesforce, Hubspot, Marketo, Eloqua e altri CRM di uso comune - Migliora la collaborazione nelle vendite e nel marketing fornendo informazioni tempestive sui partecipanti e sui potenziali clienti durante l'evento e su più eventi. - Riduci il costo totale di proprietà unificando lo stack tecnologico degli eventi poiché Zuddl supporta più formati come virtuali, di persona, ibridi e webinar, in più casi d'uso: - Conferenze degli utenti - Eventi di marketing sul campo - Eventi di marketing per i clienti - Comitati consultivi - Webinar - Eventi di generazione della domanda Zuddl gode della fiducia di aziende SaaS B2B come Zylo, Stack Commerce, Rocketlane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Partnership Leaders, Nazioni Unite, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg's tra gli altri per aiutarli a unificare il loro evento pila