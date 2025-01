Software di marketing per eventi - App più popolari - Polinesia francese

EventX

eventx.io

“Eventi ovunque, in qualsiasi momento, per chiunque.” Gli eventi sono il luogo in cui avvengono connessioni significative e condivisione delle conoscenze. Siamo qui per rendere gli eventi semplici e di grande impatto. EventX è una pluripremiata piattaforma SaaS per eventi virtuali e un fornitore di soluzioni all-in-one per la gestione intelligente degli eventi. Offriamo soluzioni per eventi virtuali e ibridi per aziende, organizzatori e principali enti commerciali in Asia e Cina, tra cui Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed e molti altri. Con funzionalità come la sala espositiva interattiva, stand espositivi dinamici, moduli di registrazione online, webinar e palcoscenici per conferenze interattive, siamo il servizio di riferimento per le organizzazioni che desiderano ampliare il proprio pubblico nelle regioni dell'Asia del Pacifico. EventX è precedentemente noto come EventXtra.