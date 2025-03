Workcube

Workcube Catalyst è la destinazione più grande, più recente e definitiva per il software aziendale nel mondo di oggi. Workcube Catalyst dispone di modelli di business e approcci creativi appositamente progettati per aiutarti a gestire e organizzare meglio la tua attività. Workcube Catalyst ti offre le funzioni software di gestione aziendale più complete nell'ambiente cloud. Workcube Catalyst è sviluppato con un punto di vista olistico. Puoi trovare tutte le funzioni di ERP, CRM, gestione delle risorse umane, gestione dei progetti, gestione delle risorse fisiche, gestione dei contenuti, funzioni di gestione B2B, B2C e strumenti di collaborazione e comunicazione in modo integrato e tutto in un unico modo. Inizi con ciò di cui hai bisogno oggi e continui ad aggiungere nuove funzioni e moduli in linea con le esigenze in evoluzione della tua azienda. Workcube Catalyst è basato al 100% su Internet e funziona su un'architettura cloud. Puoi utilizzare Workcube Catalyst tramite tariffe di abbonamento mensili basate sull'utente o con licenze on-premise per utenti illimitati per il tuo server. Dipendenti, partner commerciali e clienti accedono al sistema in modo sicuro con un computer, tablet o smartphone senza dover installare alcun programma. Fanno il loro lavoro, comunicano e collaborano tra loro. A differenza delle implementazioni ERP tradizionali che durano mesi o addirittura anni, è sufficiente una breve formazione per far funzionare Workcube Catalyst per la tua azienda. Workcube Catalyst ti consente di utilizzare il tuo software senza dipendere da terzi, grazie ai set di strumenti inclusi in Workcube Catalyst. Grazie ai suoi servizi web e agli strumenti di integrazione, Workcube Catalyst scambia dati in modo sicuro con altre applicazioni. Ci sono aziende logistiche, banche e applicazioni di e-government che possono essere integrate direttamente. La struttura aperta consente a Workcube Catalyst di integrare molte applicazioni popolari come MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon ed eBay.