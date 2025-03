Imgix

imgix.com

Le immagini sono il tessuto connettivo più importante di Internet, poiché informano le decisioni di acquisto delle persone, collegano i contenuti alle persone e le persone tra loro. La maggior parte delle aziende considera erroneamente le immagini come un problema risolto da tempo, nonostante il panorama dei media visivi sia diventato più complicato e diversificato che mai negli ultimi dieci anni. Sbagliare le immagini ha conseguenze negative che si aggraveranno nel tempo, limitando gravemente la tua attività in modi inaspettati e clamorosi. Le sfide sono particolarmente evidenti per i siti Web altamente interattivi con aggiornamenti frequenti e ricchi contenuti multimediali. A imgix, semplificano il miglioramento della tua attività attraverso le immagini. Integra i tuoi repository di immagini con la loro piattaforma e potrai creare e distribuire facilmente immagini ottimizzate a qualsiasi dispositivo in tutto il mondo in pochi minuti. Conta su di noi per la gestione delle immagini, il rendering e le tecnologie di alto livello come AVIF, transcodifica HLS e intelligenza artificiale delle immagini. Invece di gestire più strumenti e stare al passo con l’evoluzione della tecnologia, gestiamo tutto noi. Esplora ulteriormente su www.imgix.com. imgix è sostenuta da investitori visionari, tra cui Y Combinator, RRE, AceCap e Tuesday Capital. È stato lanciato attraverso il famoso programma di accelerazione Y Combinator. I loro clienti includono Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo ed Eventbrite, tra gli altri.