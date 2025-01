Software per la gestione della posta elettronica - App più popolari - Polinesia francese

Mail Butler

Questo è Mailbutler, il plug-in di posta elettronica che rende la tua casella di posta più intelligente. Mailbutler ti offre una moltitudine di funzioni utili che aumentano la produttività a cui puoi accedere direttamente dalla tua casella di posta. Migliora le funzionalità native del tuo client di posta elettronica Apple Mail, Gmail o Outlook offrendo funzionalità intelligenti. Offre un assistente e-mail basato sull'intelligenza artificiale che può scrivere messaggi per te, Cloud Delivery in modo che l'e-mail pianificata possa essere inviata anche se il tuo computer è offline, monitoraggio avanzato della posta elettronica che non richiede l'approvazione del destinatario e una potente funzionalità Contatti che può aiutarti a migliorare le relazioni con i clienti, oltre a molte altre funzionalità intelligenti che migliorano la posta in arrivo. Questi includono: • Assistente intelligente: un assistente e-mail basato sull'intelligenza artificiale che scrive, riepiloga e migliora i messaggi, trova attività e contatti e risponde per te. • Invio intelligente più tardi: funzionalità di pianificazione intelligente per aiutarti a ottimizzare i tempi di consegna della posta elettronica. • Pianificazione ottimizzata per il destinatario: suggerisce il momento migliore per inviare un'e-mail per massimizzare le possibilità che venga aperta. • Monitoraggio e-mail: scopri quando, dove e quanto spesso la tua e-mail o il tuo collegamento sono stati aperti. Chi utilizza indirizzi e-mail iCloud o IMAP può vedere esattamente chi ha aperto la tua e-mail quando invii un messaggio a più destinatari. Invia e-mail tracciate anche dal tuo cellulare. • Posticipa: posticipa temporaneamente le email meno importanti per farle riapparire all'orario da te scelto. • Contatti: ottieni informazioni essenziali sui tuoi contatti per mantenere la massima comunicazione con i clienti. • Firme: firme e-mail belle e professionali con ampio controllo creativo. • Modelli: crea modelli di messaggi per aumentare la produttività e l'efficienza. •