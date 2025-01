Più popolari Aggiunti di recente Software per la sicurezza dei database - App più popolari - Polinesia francese

Gli strumenti di sicurezza dei database sono essenziali per le aziende per salvaguardare i dati archiviati nei propri database e garantirne il corretto utilizzo. Molti di questi strumenti offrono anche il monitoraggio dell'attività del database, che tiene traccia delle azioni all'interno del database per garantire che solo le persone autorizzate possano accedere alle informazioni sensibili. Le funzionalità comuni includono la valutazione del database e i test di sicurezza, che aiutano a mantenere gli standard di sicurezza e a simulare potenziali minacce. La crittografia è un'altra caratteristica fondamentale, che garantisce che i dati rimangano inaccessibili in caso di fuga di dati o hacking. Questi strumenti possono proteggere i database sia che siano locali, nel cloud o in ambienti ibridi, anche se le funzionalità specifiche possono variare a seconda della soluzione. Le aziende implementano questi strumenti per aggiungere un ulteriore livello di protezione ai propri dati.