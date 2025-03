Software per la creazione di corsi - App più popolari

SlidePresenter

Manuali e documentazioni dettagliate, numerosi corsi di formazione dal vivo o sul web e ancora la sensazione che le conoscenze semplicemente non raggiungano i tuoi colleghi - o non al momento giusto? Allora dovresti conoscere SlidePresenter! Consenti ai tuoi dipendenti di trasformare le loro conoscenze in contenuti video coinvolgenti senza alcuna esperienza o competenza tecnica precedente! Grazie alla nostra interfaccia utente intuitiva, tutti i dipendenti possono creare e modificare i propri contenuti video in pochi minuti e arricchirli con numerose funzionalità interattive come quiz e sondaggi. Successivamente, i contenuti video generati dai dipendenti possono essere condivisi in modo semplice e sicuro con i colleghi o con l'intera organizzazione con un solo clic sulla propria piattaforma video aziendale. Ciò consente di risparmiare tempo e risorse preziosi nel trasferimento delle conoscenze aziendali. Ma c’è di più: crei un punto di contatto centrale e attraente per i tuoi colleghi. Sulla tua piattaforma video aziendale, tutti i dipendenti ricevono contenuti informativi utili per rispondere alle loro domande individuali "nel flusso di lavoro" e sono inoltre incoraggiati a sfogliare, mettere mi piace e interagire con ulteriori contenuti video generati dai dipendenti. I casi d'uso di SlidePresenter sono diversi quanto i requisiti della tua azienda: dalle istruzioni con clic rapidi, ai corsi di formazione sui prodotti, alle onboarding interne, all'e-learning o alle nozioni di apprendimento pratico. Più di 600 leader di mercato in numerosi settori si affidano già con successo al trasferimento di conoscenze dai dipendenti ai dipendenti, in modo che la conoscenza possa essere trovata rapidamente e in qualsiasi momento da chiunque ne abbia bisogno. I tuoi vantaggi con SlidePresenter: - Abilita l'apprendimento continuo e autogestito nella tua organizzazione con contenuti video di facile comprensione. - Aumenta le prestazioni dei tuoi (nuovi) dipendenti rendendo la conoscenza disponibile sempre e ovunque. - Riduci le domande frequenti dei colleghi consentendo loro di produrre e condividere rapidamente e facilmente contenuti video esplicativi. - Aumenta la motivazione dei tuoi dipendenti a condividere le conoscenze con i colleghi grazie a un'esperienza utente intuitiva per una facile creazione di contenuti. - Coinvolgete i vostri dipendenti nel vostro trasferimento di conoscenze e rafforzate così la loro fedeltà alla vostra azienda. - Consentire ai dipendenti di tutti i reparti e livelli lavorativi di condividere le proprie conoscenze con i colleghi di tutta l'organizzazione. - Creare un'esperienza di apprendimento diversificata con moduli di apprendimento formale e formazione, nonché apprendimento generato dai dipendenti tramite contenuti video. - Risparmia le risorse del tuo dipartimento L&D integrando i tuoi dipendenti nel trasferimento delle conoscenze. - Crea una piattaforma video centrale in cui i tuoi dipendenti possono sempre trovare esattamente le conoscenze di cui hanno bisogno per svolgere al meglio il loro lavoro.