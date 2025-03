Osano

osano.com

Osano è una piattaforma all-in-one per la privacy dei dati che aiuta le organizzazioni a creare, gestire e ampliare i propri programmi sulla privacy. La piattaforma fornisce una soluzione facile da usare per il consenso, i diritti degli interessati, le valutazioni, la gestione dei rischi dei fornitori e altro ancora, aiutando le organizzazioni a rimanere conformi, ad aumentare la fiducia con i propri clienti e partner e a fare la cosa giusta. Con Osano, i professionisti della privacy possono gestire il loro programma completo sulla privacy in un unico posto, evitando di utilizzare più strumenti o piattaforme complesse con implementazioni dispendiose in termini di tempo che mantengono le organizzazioni fuori dalla conformità più a lungo. La piattaforma di Osano consente di risparmiare tempo e fatica automatizzando complesse attività di conformità, evitando gli errori e i rischi derivanti dai processi manuali. Funzionalità come l'automazione della gestione del consenso e l'automazione dei diritti dei soggetti consentono ai professionisti della privacy di concentrarsi sulle loro priorità più critiche. Le normative sulla privacy sono complesse e in continua evoluzione e mantenersi aggiornati sugli ultimi cambiamenti normativi richiede un team dedicato di professionisti. Il team globale di esperti in privacy di Osano monitora continuamente il panorama della privacy per ogni aspetto, dalle nuove leggi alle sentenze delle autorità per la protezione dei dati e aggiorna di conseguenza la piattaforma di Osano. La Guida normativa di Osano fornisce riepiloghi e azioni di tutte le modifiche legali e sulla privacy a livello globale, aiutandoti a rispettare le normative sulla privacy in oltre 50 paesi e a creare fiducia con clienti e partner. A differenza della maggior parte dei fornitori di privacy che offrono soluzioni complesse e difficili da usare, Osano fornisce una piattaforma semplice e intuitiva supportata dall'unica garanzia del settore "No multe". Nessuna penalità”. Questo impegno garantisce ai clienti che possono fare affidamento sulla piattaforma per rimanere conformi senza timore di multe o sanzioni. Alcuni dei marchi più affidabili al mondo, tra cui Barclays, New Relic e Vera Bradley, si affidano a Osano per la riservatezza dei dati.