Software per la gestione dei contratti - App più popolari - Polinesia francese

Acquirell

acquirell.com

Acquirell è una soluzione di suite tecnologica di procurement su misura per le piccole e medie imprese del mercato che consente di aumentare il valore reale attraverso l'automazione del processo di procurement all'interno di un unico sistema. Il prodotto risolve i seguenti problemi che le PMI devono affrontare in termini di approvvigionamento: *Incapacità di gestire il processo di approvvigionamento con strumenti tradizionali come Excel e fogli cartacei. *Incapacità di gestire le esigenze di acquisto dell'azienda a causa di processi di approvazione complessi. *Notevole perdita di tempo dovuta all'esecuzione manuale di tutti i processi di approvvigionamento, inclusi gli eventi di approvvigionamento. *Difficoltà di comunicazione all'interno dell'azienda e con i fornitori dovute all'uso scomodo dei vari canali di comunicazione. Acquirell possiede i seguenti moduli che consentono di risolvere i problemi sopra menzionati: PIANIFICAZIONE DEI REQUISITI Raccogli e gestisci le richieste di acquisto da tutti i dipartimenti e dipendenti per eliminare complicati algoritmi di approvazione dei bisogni e acquisto di articoli superflui. E-PURCHASING Automatizza la creazione e l'approvazione degli ordini di acquisto da parte dei controllori con un sistema di approvvigionamento completamente integrato per ridurre rilavorazioni ed errori. GESTIONE DEL CICLO DI VITA DEL CONTRATTO Garantisci la conformità automatizzando tutte le fasi del lavoro con i contratti per ridurre il consumo di tempo e minimizzare gli errori in virtù dell'eliminazione del flusso di lavoro manuale. E-SOURCING Ottieni gli articoli chiave strategici alla migliore offerta attraverso la conduzione di eventi di e-sorcicing istantanei: aste a termine, aste inverse, aste olandesi ed eventi RFx. GESTIONE DELLA BASE FORNITORI Documentare tutte le comunicazioni e le relazioni con i fornitori all'interno di un database e sviluppare reali relazioni strategiche con i fornitori qualificati. ANALISI DELLA SPESA Automatizza la raccolta dei dati per calcolare le spese di approvvigionamento. Tracciare e controllare le spese per adattare la strategia di approvvigionamento.