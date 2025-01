Software di marketing dei contenuti - App più popolari - Pakistan

NPAW

npaw.com

NPAW è orgogliosa di presentare la sua suite di soluzioni analitiche. Una piattaforma di analisi video e applicativa potente, intuitiva e in tempo reale, destinata a rivoluzionare il settore della video intelligence, consentendo a OTT, società di telecomunicazioni, società di media ed emittenti di tradurre miliardi di punti dati in informazioni aziendali utilizzabili da monitorare, analizzare, e trarne vantaggio, il tutto mentre gli utenti guardano. Nel settore dello streaming in rapido sviluppo, le aziende che forniscono contenuti agli utenti si trovano ad affrontare un problema serio: la mancanza di visibilità su una catena di distribuzione dei contenuti proibitivamente complessa. Come possono reagire alla frustrazione degli utenti se non sanno cosa è andato storto? Come possono rispondere allo sviluppo delle tendenze di consumo per dispositivo se non hanno accesso a questi dati? NPAW Suite offre ai fornitori di video una panoramica completa dell'esperienza di streaming dei loro utenti finali in tempo reale, integrandosi con i giocatori per ottenere i dati grezzi che contano e traducendoli in dashboard personalizzabili e facilmente leggibili che non solo forniscono alle aziende tutti i dati di cui hanno bisogno. potrebbero aver bisogno, ma anche consentire loro di comprenderlo e di agire di conseguenza in modo significativo. La sfida che avevamo era quella di sviluppare un'evoluzione del nostro prodotto in grado di convertire informazioni estremamente complesse in un sistema di progettazione visiva sufficientemente intuitivo da consentire ai clienti di identificare, creare e impilare i propri modelli di KPI, metriche e dimensioni in base ai dati per il loro servizio individuale. Lavorando a stretto contatto con i clienti e cercando sempre di realizzare una versione migliore del nostro prodotto, siamo stati in grado di creare un linguaggio di progettazione visiva sufficientemente semplice da consentire agli utenti di ottenere la visibilità dei dati di cui hanno bisogno.