Piattaforme di lavoro connesse - App più popolari - Togo

DeepHow

deephow.com

DeepHow è la prima soluzione AI per l'acquisizione e la formazione del know-how dei mestieri qualificati. Si tratta essenzialmente di una piattaforma video e di un'app di acquisizione che consente alle organizzazioni di acquisire i propri processi su un dispositivo intelligente, caricarli nella piattaforma tramite cloud e quindi sfruttare l'intelligenza artificiale per segmentare, trascrivere e tradurre il video in passaggi e lingue pertinenti per le loro esigenze. forza lavoro multilingue. I lavoratori possono accedere ai video in qualsiasi momento, consentendo loro di integrarsi più rapidamente e di migliorare le proprie competenze in modo più efficiente con i processi proprietari della propria azienda. I metodi tradizionali di apprendimento, come le SOP basate su testo, non possono essere aggiornati in modo efficiente e il lavoratore medio oggi preferisce ricorrere ai video per apprendere nuove competenze. Possono osservare l'esperto direttamente sullo schermo ed emulare tale esperienza per conto proprio. La creazione di contenuti video non deve essere difficile o richiedere il supporto di un team di produzione video professionale con attrezzature costose. Mantieni le tue linee operative e insegna meglio al tuo team con la piattaforma di formazione video basata sull'intelligenza artificiale di DeepHow.