Software per lavagna collaborativa - App più popolari - Serbia

Switchboard

switchboard.app

Muoviti più velocemente con meno riunioni. Condividi idee, fornisci feedback e prendi decisioni in una piattaforma di collaborazione asincrona. Progressi più rapidi: invece di pianificare una riunione, condividi app e file in una stanza interattiva sempre aggiornata. Condividi con il contesto: fornisci feedback e prendi decisioni migliori mantenendo strumenti, documenti e conversazioni in un unico posto. Parla faccia a faccia: non tutte le riunioni sono brutte! Guarda i video in qualsiasi stanza per navigare insieme e realizzare di più insieme.