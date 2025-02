Software Broker di sicurezza per l'accesso al cloud (CASB). - App più popolari - Togo

Citrix Cloud

Citrix è un fornitore leader di soluzioni IT sicure e scalabili che consentono alle organizzazioni di ottimizzare i propri spazi di lavoro digitali. La piattaforma Citrix offre una gamma di servizi, tra cui virtualizzazione di app e desktop, gestione degli endpoint e soluzioni di accesso sicuro, progettati per migliorare la produttività e semplificare la gestione IT. Con particolare attenzione al supporto della forza lavoro ibrida, Citrix consente alle aziende di fornire applicazioni e dati critici in modo sicuro su qualsiasi dispositivo, semplificando al tempo stesso la gestione dei dispositivi e migliorando l’esperienza dell’utente. La piattaforma enfatizza inoltre la sicurezza attraverso l’accesso Zero Trust e l’osservabilità, aiutando le organizzazioni a proteggere le informazioni sensibili e a garantire la conformità. Citrix serve vari settori, tra cui sanità, servizi finanziari, pubblica amministrazione e istruzione, fornendo soluzioni su misura per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Attraverso l’innovazione e la collaborazione, Citrix continua a promuovere i progressi negli ambienti IT basati su cloud e on-premise.