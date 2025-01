Software per la gestione del catalogo - App più popolari - Polinesia francese

STEL Order

STEL Solutions è un fornitore di soluzioni software per il settore dei servizi sul campo e per la casa, con oltre 10 anni di esperienza. Con sede nel sud della Spagna, il suo prodotto principale è STEL Order, che aiuta oltre 5.000 clienti in più di 100 paesi a ottimizzare le proprie attività e a semplificare la propria vita ogni giorno. STEL Order è un software completo di gestione dei servizi sul campo che fornisce un approccio completamente integrato alla gestione delle attività di servizi a domicilio. Elimina la necessità di più soluzioni software per diversi aspetti delle operazioni e della gestione. STEL Order fornisce un'unica posizione per organizzare lavori, ordini di lavoro, pianificazione, spedizione, fatturazione, monitoraggio delle spese, funzioni contabili e molto altro. La sua piattaforma unificata è in grado di fornire informazioni in tempo reale a tutti gli utenti con accesso simultaneo su più piattaforme e posizioni, anche offline. Quando gli operatori sul campo utilizzano STEL Order per completare un ordine di lavoro, possono immediatamente generare una fattura e riscuotere il pagamento dal cliente sul proprio dispositivo mobile utilizzando integrazioni con piattaforme di elaborazione dei pagamenti leader del settore come Stripe e PayPal. Queste informazioni e documentazione sono disponibili in tempo reale per altri utenti indipendentemente dal dispositivo, dal sistema operativo o dalla posizione utilizzata per accedere a STEL Order (iOS, Android e app Web basati su cloud). Un ordine di lavoro può essere generato da una richiesta di lavoro e assegnato a un tecnico sul campo che viene avvisato sull'app, garantendo la tracciabilità dei documenti end-to-end. La notifica include il luogo di lavoro, le parti necessarie, le informazioni di contatto e qualsiasi altro dettaglio pertinente. Il tecnico può contattare il cliente direttamente tramite l'app prima dell'arrivo o programmare la visita per una data successiva e includere altri membri del team nell'evento utilizzando la funzione di calendario condiviso. STEL Order può essere utilizzato per monitorare lo stato e la posizione dei tecnici utilizzando il calendario integrato e le funzioni di localizzazione GPS. Garantisce che nessun contratto di manutenzione del servizio colmi le lacune della gestione avanzata delle risorse, inclusa la capacità di automatizzare le attività e notificare sia all'ufficio principale che ai tecnici le esigenze di servizio in sospeso. Gli utenti possono personalizzare modelli e processi di fatturazione per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Con STEL Order, gli utenti possono contattare account manager dedicati tramite telefono, chat ed e-mail per risolvere eventuali problemi. È disponibile una libreria completa di video e articoli di supporto per garantire un processo di onboarding fluido, nonché workshop regolarmente programmati con il team Customer Happiness di punta di STEL Order.