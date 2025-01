Software per botteghino - App più popolari - Polinesia francese

Ticket Tailor

Noi di Ticket Tailor la nostra missione è dare potere a una vasta gamma di creatori di eventi rendendo la vendita dei biglietti semplice e conveniente. I nostri prezzi flessibili ed equi aiutano i budget degli eventi ad andare oltre. L'assistenza clienti di prima classe significa che il supporto è sempre a portata di mano, giorno e notte. E siamo orgogliosi di costruire una piattaforma semplice con una mentalità incentrata sul cliente. Gli utenti possono scegliere tra il pagamento in base al consumo o l'acquisto anticipato di crediti per risparmiare. Offriamo anche uno sconto del 20% a enti di beneficenza, B Corp e PTA. E se un evento è gratuito, lo siamo anche noi. Una volta che il botteghino è attivo e funzionante, gli eventi sono totalmente personalizzabili e offriamo una vasta gamma di funzionalità. Pensa alle tabelle dei posti a sedere, all'integrazione con gli strumenti più diffusi e a un'app per il check-in gratuita, per cominciare. Il nostro team è piccolo ma potente, guidato dal feedback e concentrato sulla semplicità. Emettiamo oltre 1 milione di biglietti ogni mese per eventi di ogni forma e dimensione: dall'unico teatro di marionette galleggiante del Regno Unito ai brunch senza fondo a tema Beyonce e alle grotte di Babbo Natale tutto esaurito negli Stati Uniti. Siamo anche la più grande piattaforma di biglietteria indipendente al mondo. Senza investitori a cui rispondere o obiettivi di crescita irrealistici. Questo ci consente di crescere di proposito – con uno scopo – in modo che ogni biglietto per evento venduto con Ticket Tailor possa avere un impatto positivo. Siamo a zero emissioni di carbonio (avendo compensato tutta la nostra storia di emissioni), doniamo alle cause climatiche per ogni biglietto venduto e nel 2021 siamo diventati una B Corp certificata, unendoci a una comunità globale di aziende che mettono le persone e il pianeta al primo posto.