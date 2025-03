Test di automazione - App più popolari - Stati Uniti

Testomat.io

testomat.io

Testomat.io è un sistema di gestione dei test di nuova generazione inizialmente per test automatizzati. Questa è una potente soluzione per sincronizzare i test automatizzati e manuali in un unico posto e collaborare in modo efficace con il team. Rende le attività di test completamente visibili e trasparenti per tutti i compagni di squadra Dev, PM, BA. Si è concentrato su molti approcci di test con spostamento a sinistra con un'integrazione approfondita con test automatizzati e CI\CD. L'interfaccia utente intuitiva semplifica la creazione di casi di test, l'organizzazione di piani di test, la gestione delle esecuzioni dei test e il coordinamento di agili processi di test continui. L'integrazione nativa e pronta all'uso dell'automazione dei test rende estremamente veloce l'importazione dei test in un sistema di gestione dei test. La documentazione integrata e le funzionalità di collaborazione offrono visibilità trasparente a tutti con 1 clic. Tieni traccia facilmente dello stato e della copertura dei test e fornisci indicazioni corrette consultando i report di analisi avanzate. Testomat.io supporta casi di test classici e scenari BDD (sviluppo comportamentale)/Gherkin. Panoramica rapida e caratteristiche principali: - Integrazioni con i moderni framework di test automatizzati js - Branching e versioning per casi di test come git - Supporto BDD avanzato con database dei passaggi e completamento automatico - Integrazioni CI\CD avanzate pronte all'uso (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) - Reporting e analisi in tempo reale inclusi test instabili, notifiche via e-mail e di messaggistica - Documentazione vivente generata automaticamente e strumenti di collaborazione - Integrazioni native Jira, Confluence - Importatori da altri TMS con la possibilità di convertire test in formato BDD e molto altro ancora. .. Crea uno spazio potente e collaborativo senza barriere. Ottieni la gestione dei test con integrazioni continue di automazione dei test. Inizia oggi con il sistema di gestione dei test testomat.io.