Software di ottimizzazione dell'App Store - App più popolari - Stati Uniti

Metrikal

metrikal.io

ShyftUP, un'agenzia UA mobile, ha creato Metrikal per uso interno con i suoi clienti. Altri prodotti di analisi non riuscivano ad acquisire i dati utilizzabili necessari. Ogni connessione dati effettuata, ogni visualizzazione dei dati mostrata e ogni KPI riportato sul dashboard Metrikal ha un impatto sulla crescita. Cosa facciamo: svela il mistero delle tue prestazioni ASO: Metrikal è uno sportello unico per report e analisi di marketing delle app. Visualizza e quantifica il reale impatto dei tuoi sforzi ASO in un unico posto. Rivedi i dati storici delle tue app per prendere decisioni future migliori. Consolida i KPI ASO: Metrikal si connette ed estrae dati da App Store Connect, Apple Search Ads, Google Play Developer Console e Mobile Action. Combinando i dati provenienti da queste fonti, Metrikal è in grado di raccogliere ed elaborare accuratamente i dati in KPI rilevanti per la crescita mobile. Raccogliamo tutti i KPI importanti di cui hai bisogno e li presentiamo su una dashboard di un'unica app. Unisci i punti tra ASO e Apple Search Ads: Metrikal visualizza e quantifica la relazione tra App Store Optimization (ASO) e Apple Search Ads a livello di parola chiave. Scopri in che modo la pubblicità a pagamento influisce sul posizionamento organico e sulle installazioni e viceversa. Migliora il monitoraggio ASO: non perdere traccia delle modifiche e delle campagne ASO quando vengono pubblicate e perdi l'opportunità di comprendere l'impatto che hanno sui KPI e sul posizionamento delle parole chiave. Metrikal tiene traccia dei cambiamenti e del modo in cui influiscono sul posizionamento e sulle installazioni delle parole chiave.