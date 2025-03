Piattaforme di analisi - App più popolari - Stati Uniti

Caplena

Scopri Caplena, la piattaforma di analisi del feedback basata sull'intelligenza artificiale che sta trasformando il modo in cui i brand scoprono insight da risposte aperte. Combinando dati di testo con variabili quantitative, consente agli utenti di trasformare ondate travolgenti di feedback, recensioni e dati di sondaggi NPS in opportunità realizzabili. Oggi, oltre 200 marchi e agenzie di ricerche di mercato come DHL, Lufthansa ed Euromonitor si affidano a Caplena per convertire rapidamente il feedback dei clienti e dei dipendenti in informazioni fruibili. Quindi, cosa distingue Caplena dagli altri strumenti di intelligenza artificiale? Si tratta di fornire la massima flessibilità e trasparenza. Si integra con piattaforme come Qualtrics, Brandwatch, Trustpilot o Google Maps o consente agli utenti di caricare i propri dati per una facile analisi o benchmarking competitivo. Caplena garantisce una modellazione e un'assegnazione affidabili degli argomenti in 100 lingue, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale avanzati che possono essere ottimizzati, valutati e affidabili. Rivela sentiment, tendenze e correlazioni a livello di argomento. Gli utenti possono visualizzare approfondimenti in dashboard personalizzabili, interagire con essi tramite un'interfaccia chatbot e condividerli all'interno dell'organizzazione per favorire il cambiamento. Con sede in Svizzera, Caplena è un team internazionale di appassionati di dati e UX che mira a rivoluzionare il modo in cui i marchi utilizzano il feedback. Stanno anche assumendo, quindi le persone interessate dovrebbero controllare la loro pagina Carriere.