Software di generazione video AI - App più popolari - Filippine

idon.ai genera automaticamente video coinvolgenti condivisibili dai post del tuo blog. Utilizza i video per distinguerti sui social, posizionarti più in alto su Google e condividere i tuoi contenuti su piattaforme solo video. Vantaggi principali: * Distinguiti sui social: condividi un video teaser nel tuo nuovo post del blog sui social media. I lead preferiscono consumare video ed è 3 volte più probabile che vengano condivisi. * Posizionati più in alto su Google: Google ama i contenuti video! Aumenta il tuo posizionamento e i tempi di permanenza incorporando video nei post del tuo blog. * Borda il tuo pubblico: condividi i tuoi contenuti su piattaforme solo video come TikTok e YouTube per parlare e riproporre i tuoi contenuti a un nuovo pubblico. Come funziona: * I video vengono generati automaticamente dal post del tuo blog in pochi secondi. * Basta inserire l'URL dell'articolo e fare clic su Genera! * I titoli, il testo e le immagini del tuo articolo verranno utilizzati per creare il video. * Scegli una delle nostre voci fuori campo AI super realistiche per leggere il tuo testo. * Puoi anche creare un video manualmente per darti il ​​controllo completo. Che tipo di video posso realizzare? * Teaser del post del blog: condividi l'introduzione a un articolo e chiedi di leggere l'articolo completo sul tuo sito web. Questi video sono perfetti per condividere il tuo nuovo post sul blog poiché hanno una percentuale di clic più elevata rispetto ai post di solo testo/immagine. * Recensioni/case study: lascia che le recensioni dei clienti e i case study parlino da soli. Trasforma le testimonianze basate su testo in video. * Come fare: crea video esplicativi per marketing, formazione o supporto in pochi minuti, non in ore. * Annunci: condividi notizie su nuove funzionalità o offerte di lavoro con il tuo pubblico in un formato video più coinvolgente. I video possono far salire alle stelle la SEO: * Snippet di funzionalità: le pagine con video hanno maggiori probabilità di essere selezionate come snippet di funzionalità. * Aumenta la percentuale di clic: le pagine con video a volte mostrano la miniatura del video nella pagina dei risultati del motore di ricerca. Questo può far salire alle stelle il tuo CTR anche se non sei il primo risultato. * Portata più ampia: i siti con video verranno visualizzati nella ricerca di immagini di Google e di video di Google ampliando la tua portata. *Tempo di permanenza più lungo: il tempo di permanenza è la quantità di tempo che i visitatori trascorrono sul tuo sito. È una metrica chiave per il tuo posizionamento nelle ricerche. Poiché i video sono più coinvolgenti e non possono essere sfogliati, possono aumentare enormemente il tempo di permanenza e il tuo posizionamento. * Meno concorrenza: Google ama i contenuti video! Ci sono centinaia di articoli per ogni parola chiave per cui desideri posizionarti, ma solo una manciata di video. Il video aumenta il tuo seguito sui social: * Fai crescere il tuo pubblico: molte piattaforme promuovono video su testo/immagini. È più probabile che venga visto e condiviso. Mostrare i tuoi contenuti a un pubblico più ampio. * Distinguiti: il video è accattivante e coinvolgente, crea video con arresto dello scorrimento dai tuoi contenuti esistenti. * Aumenta la percentuale di clic: il video sembra più personale e ti consente di condividere più valore in anticipo, migliorando la percentuale di clic sul tuo sito web. * Piattaforme solo video: molte piattaforme consentono solo video, riproponi il tuo testo in video per coinvolgere un pubblico più ampio. Condividi i tuoi blog su YouTube, TikTok, Instagram e altro ancora!