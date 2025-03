Token of Trust

I report sulla reputazione dei consumatori Token of Trust® rappresentano il modo più semplice per i consumatori di dimostrare la propria identità ad aziende e altri. Le aziende possono utilizzare la piattaforma di identità di Token of Trust per monitorare i consumatori durante l'onboarding dell'account, al momento del pagamento o in qualsiasi momento su richiesta. La tua azienda ha bisogno di verificare l’età dei tuoi clienti? Posizione? Identità? Non preoccuparti: questa è la nostra specialità. Con i flussi di lavoro configurabili di Token of Trust, le aziende possono definire le caratteristiche dell'identità del consumatore che è importante acquisire e verificare, quindi impostare regole su come gestire automaticamente il processo di approvazione.