Software per reti pubblicitarie - App più popolari - Città del Vaticano

PubScale è una dashboard unificata progettata per consentire agli editori di dispositivi mobili di ridimensionare le proprie app o giochi. Aiuta gli editori di dispositivi mobili ad acquisire utenti per le loro app o giochi e a monetizzarli per aumentare le entrate pubblicitarie. PubScale comprende cinque potenti prodotti: 1. PubScale Immersive Ads: integra perfettamente gli annunci nativi nei giochi per dispositivi mobili per una pubblicità coinvolgente e non intrusiva. 2. PubScale Offerwall: monetizza le app attraverso il completamento delle attività per ottenere valuta in-app, aumentando le entrate e il coinvolgimento degli utenti. 3. PubScale AdX: monetizza con Google AdMob o AdSense, supportato dall'esperienza di PubScale come partner certificato per la pubblicazione di Google. 4.PubScale PLUG: incorpora giochi e quiz HTML5 in app o siti Web di terze parti per aumentare il coinvolgimento e le entrate. 5. PubScale CRESCITA: acquisisci nuovi utenti per le app attraverso posizionamenti di annunci ad alta conversione e targeting preciso.