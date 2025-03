Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software per la posta diretta basata su account consente alle organizzazioni di inviare posta diretta personalizzata o regali a contatti importanti all'interno di account specifici. Questo software aiuta le aziende a migliorare la visibilità del marchio all'interno di account mirati e ad aumentare i tassi di coinvolgimento con quegli account specifici. Gli esperti di marketing possono sfruttare il software di posta diretta basato su account per avviare un contatto con un account prima che i team di vendita si avvicinino direttamente ai decisori chiave all'interno di tali account. Questo approccio è solo uno dei potenziali metodi di esecuzione all'interno di una strategia di marketing basata sull'account, insieme ad altri metodi come la pubblicità basata sull'account e le esperienze web e di contenuto basate sull'account. Le aziende hanno la flessibilità di adottare una o una combinazione di queste tattiche di esecuzione in base ai loro obiettivi e preferenze specifici.