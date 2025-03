Software pubblicitario basato su account - App più popolari

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software per la pubblicità basata su account consente alle aziende di connettersi con potenziali acquirenti attraverso pubblicità digitali personalizzate. Questi annunci pubblicitari sono personalizzati appositamente per i decisori influenti all'interno degli account target identificati. La pubblicità basata sull'account funge da approccio di implementazione praticabile all'interno di una strategia di marketing globale basata sull'account, fornendo agli operatori di marketing i mezzi per raggiungere in modo efficace gli account desiderati. Altri metodi di esecuzione all'interno di questa strategia possono comportare il direct mailing basato sull'account, nonché esperienze web e di contenuti su misura. Le aziende hanno la flessibilità di scegliere e implementare una o una combinazione di queste tattiche di esecuzione. Per facilitare una strategia pubblicitaria basata sull'account, le aziende possono estrarre i contatti dal proprio software CRM o dal software di automazione del marketing. In alternativa, possono curare elenchi di contatti per eseguire senza problemi il loro approccio pubblicitario mirato.