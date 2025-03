Software 3PL - App più popolari - Città del Vaticano

Etail Solutions

Etail Solutions è una piattaforma leader di integrazione commerciale, che dal 2010 risolve alcuni dei problemi di integrazione e automazione più complessi dell'e-commerce per marchi, 3PL e grandi rivenditori. La nostra missione è rendere ogni transazione di commercio digitale ideale sia per il consumatore che per il venditore. Utilizzando il rapporto Ideal Order™ come KPI standard, i nostri obiettivi sono massimizzare l'efficienza, la redditività e la soddisfazione del cliente per ogni singolo ordine. Per fare ciò, Etail Solutions ha creato un sostanziale arsenale di strumenti, creati appositamente per gestire le relazioni di dati molti-a-molti nel mondo online: • La nostra piattaforma di integrazione si distingue per la sua capacità di gestire più protocolli (API/EDI/ Flat-file, ecc.), aggregano e normalizzano i dati provenienti da diverse fonti e integrano perfettamente il tuo ecosistema di e-commerce in una rete integrata che controlli, monitori e gestisci da un'unica piattaforma centralizzata, il tutto fornendo al contempo l'integrità transazionale e integrazioni ai vostri sistemi principali di registrazione per mantenere aggiornati i dati finanziari, l'inventario e tutti gli altri dati. • Le nostre funzionalità di gestione del catalogo e dell'inventario forniscono un controllo impareggiabile sulla gestione delle modalità di vendita, allocazione, pubblicazione e ottimizzazione dell'inventario, su tutti i canali di vendita e tipi di canali di vendita, nonché sulla gestione e pianificazione efficiente del posizionamento e dell'adempimento dell'inventario su più livelli. rete di adempimento delle sedi. Ciò deriva dalla possibilità di collegare ogni inserzione su tutti i canali online e ogni fonte di disponibilità di inventario a un singolo SKU principale nell'unità di misura base per ogni articolo venduto. • Il nostro sistema di gestione degli ordini è una piattaforma DOM (Distributed Order Management) completa e ottimizzerà ogni ordine attraverso: • Qualsiasi metodo (inventario di proprietà o di proprietà del fornitore, DC, distributore, vendita al dettaglio o drop-shipper o anche cross- attracco) • Qualsiasi ubicazione o tipo di ubicazione: 3PL, distributori, più centri di distribuzione e persino su più sistemi di registrazione. • Qualsiasi imballaggio (cartonizzazione): ottimizza le dimensioni delle scatole, le quantità o anche la fascettatura per ridurre al minimo i costi di trasporto. • Qualsiasi corriere e livello di servizio, facendoti risparmiare denaro su ogni ordine. Quanto più ampia è la tua rete logistica, tanto più denaro possiamo farti risparmiare. • Pianificazione dell'inventario multi-sede – Riduci al minimo i costi di evasione e trasporto comprendendo la domanda ideale per SKU in base alla sede di evasione. Aggrega facilmente la domanda su tutti i canali e comprendi la velocità effettiva per località per uno SKU, in base all'inventario che avrebbe dovuto essere spedito da ciascuna località, non a ciò che è stato spedito da ciascuna località. • I nostri dati e analisi sugli ordini ideali possono simulare lo scenario migliore per tutte le tue operazioni di e-commerce e fornirti i dati su come realizzarlo nella vita reale per ogni ordine! L'ordine ideale ti aiuterà a prendere decisioni informate su come ridurre al minimo la perdita di reddito netto e come massimizzare i profitti dall'e-commerce della tua azienda, dalle operazioni della catena di fornitura alla gestione dell'inventario, all'evasione degli ordini e alla consegna. • E molto altro ancora: PIM multicanale, controlli globali dei prezzi con multivaluta, integrazioni ERP e WMS, gestione del ciclo di vita degli elenchi, ripricing competitivo e automatizzato, controlli della tassonomia, automazione e controlli del lavoro e altro ancora... Etail Solutions ha cresciuto nel corso degli anni risolvendo un complesso problema commerciale del mondo reale dopo l'altro. Costruiamo ogni singola caratteristica e funzione per ottimizzare la capacità dei nostri clienti di crescere e scalare in modo redditizio, con la missione di creare un ambiente commerciale ideale per ognuno dei nostri clienti! Successo dei clienti: dopo essere stati sulla nostra piattaforma per solo 1 anno, il tasso medio di crescita dei clienti è stato del 138%. Dopo essere stati sulla piattaforma per 2 anni, il tasso medio di crescita dei clienti è aumentato di un altro 70% rispetto alla fine del primo anno. Rispetto all'inizio del primo anno, il tasso medio di crescita dei clienti è stato del 282% nei primi due anni.