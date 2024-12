Più popolari Aggiunti di recente Software 3PL - App più popolari - Paesi Bassi

Il software di logistica di terze parti (3PL) gestisce le funzioni della catena di fornitura in outsourcing come il trasporto e lo stoccaggio. Per le aziende senza magazzini o flotte proprie, i fornitori 3PL possono gestire questi servizi per loro conto. Questo software consente ai fornitori 3PL di pianificare, programmare e supervisionare le operazioni della catena di fornitura per i propri clienti, che hanno anche accesso al sistema per garantire una maggiore trasparenza. Mentre alcune soluzioni software 3PL sono studiate appositamente per l'outsourcing, altre possono essere utilizzate sia dai fornitori 3PL che dalle aziende che gestiscono internamente la propria catena di fornitura. Integrato nella più ampia suite di gestione della catena di fornitura di un'azienda, il software 3PL funziona insieme ai sistemi di gestione dei trasporti e di magazzino. Inoltre, con l’avvento dell’e-commerce, il software 3PL necessita sempre più di integrarsi con le piattaforme di e-commerce.