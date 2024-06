Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

La piattaforma dati Synatic è una soluzione combinata di iPaaS, ESB, ETL e gestione API, creata per fornire una soluzione olistica che offra valore con incredibile velocità. Grazie a strumenti semplici da utilizzare abbinati a funzionalità di livello aziendale, riduciamo i tempi e i costi di integrazione dei dati, automazione e analisi fino all'80%, il tutto a un prezzo ragionevole. Il nostro cloud, il tuo cloud, in sede. Nessun codice, codice basso, il tuo codice. Soluzioni preconfezionate o configurate da zero. Synatic fa tutto.

Sito web: synatic.com

