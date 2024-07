Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Stockpulse su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Stockpulse è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale (AI) specializzato nell'analisi di notizie e comunità finanziarie. Utilizza funzionalità come modelli linguistici di grandi dimensioni per fornire approfondimenti da una varietà di fonti di media finanziari. L'azienda offre un'ampia gamma di servizi a diversi settori, tra cui gestione quantitativa delle risorse, broker, borse e regolatori finanziari, private equity e family office, gestione della reputazione, mercati delle criptovalute e cyber intelligence. Lo strumento dispone di varie soluzioni come set di dati, set di dati di formazione LLM, report automatizzati AI, segnali alpha AI, analizzatore di settore e Crime & Cyber ​​Intelligence. Stockpulse supporta il processo decisionale quantitativo e basato sui dati per un'ampia gamma di partecipanti ai mercati finanziari raccogliendo, analizzando e collegando dati alternativi da fonti online mondiali utilizzando metodi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Si concentra inoltre sull'analisi del sentiment per sfruttare l'attività collettiva degli utenti sui social media, offrendo set unici di strumenti di intelligenza artificiale e deep learning per aumentare i vantaggi competitivi dei propri utenti.

