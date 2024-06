Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SQLite Cloud su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

SQLite Cloud offre un modo semplice per condividere database SQLite per utente singolo nel cloud. Offriamo funzionalità aziendali come soluzioni di scalabilità avanzate, backup continuo, conformità ACID su più nodi (e più zone), funzionalità pub/sub, potente controllo degli accessi di utenti/ruoli e un linguaggio di programmazione basato su JavaScript per estendere l'SQL integrato linguaggio e comandi. Tutte le funzionalità sono disponibili tramite una dashboard di amministrazione web facile da usare.

Sito web: sqlitecloud.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SQLite Cloud. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.