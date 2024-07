Trusted AI Resume Maker è uno strumento intelligente progettato per migliorare e semplificare la ricerca di lavoro e i processi di candidatura. Si avvale di tecnologie innovative per creare curriculum personalizzati, consentendo agli utenti di presentarsi come candidati ideali per opportunità di lavoro. Offre supporto 24 ore su 24 che guida gli utenti attraverso l'intero processo di candidatura per un lavoro. Le principali offerte dello strumento includono la creazione di curriculum AI, la modifica di curriculum, il restyling del profilo LinkedIn, la revisione intelligente dei curriculum e i servizi di generazione di lettere di presentazione. Lo strumento è costruito con l'approvvigionamento intelligente dei dati e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che aiutano a identificare i punti di forza e le competenze dell'utente che corrispondono ai requisiti lavorativi. Fornisce inoltre un approccio personalizzato alle domande di lavoro e servizi di carriera di alto livello garantendo che i curriculum passino attraverso i sistemi di tracciamento dei candidati (ATS). La piattaforma offre agli utenti la possibilità di esplorare le opportunità di lavoro delle aziende Fortune 500 e fornisce una fiera del lavoro digitale e un elenco di lavori su misura per gli interessi e l'esperienza dell'utente. Ricorda, lo strumento offre servizi volti a migliorare la commerciabilità e il successo delle persone in cerca di lavoro nella loro progressione di carriera.

Sito web: skillroads.com

