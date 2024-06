Skillcrush è una scuola di programmazione e design online indipendente, di proprietà di donne, fondata nel 2012. Skillcrush ha una missione: fornire a coloro che cambiano carriera, con particolare attenzione alle donne e al BIPOC, le competenze tecniche di cui hanno bisogno per passare a guadagni più alti, carriere più soddisfacenti e flessibili nel settore tecnologico. Skillcrush offre sia programmi gratuiti che a pagamento. Il programma di punta Break Into Tech + Job Guarantee, disponibile per una tariffa una tantum di soli $ 2.499 o 12 rate mensili da $ 249, è uno dei programmi di formazione professionale completi più convenienti sul mercato. Il programma Break Into Tech prepara gli studenti a posizioni entry level nello sviluppo e nella progettazione front-end. Una volta completata la parte di sviluppo delle competenze tecniche, gli studenti ricevono 180 giorni di supporto pratico nella ricerca di lavoro, incluso coaching individuale e di gruppo, e l'opportunità di intervistare i datori di lavoro partner di Skillcrush. Skillcrush è una scuola a iscrizione aperta, non è necessaria alcuna domanda e, ad oggi, ha formato oltre 20.000 studenti e ha un tasso di successo superiore al 90% nell'inserire gli studenti in lavori qualificati con un tempo medio per essere assunti di sole 8-10 settimane. Inoltre, Skillcrush offre assistenza scolastica per disoccupati, studenti a tempo pieno e membri attuali o ex del servizio militare. Se qualcuno di questi ti descrive, ti invitiamo a inviare un'e-mail a [email protected] per discutere le tue opzioni di pagamento.