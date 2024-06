Una piattaforma per tutte le tue esigenze di creazione video Trasforma il modo in cui comunichi con la potenza dei video. Crea contenuti di qualità in modo conveniente e su larga scala con la suite di app e servizi di Shootsta. Visita shootsta.com Contenuti video di qualità su larga scala Crea video professionali in modo semplice, veloce ed economico per l'intera organizzazione con Shootsta Pro, una soluzione di abbonamento video adatta a supportare le tue crescenti esigenze video. Potenziamo con il nostro servizio di post-produzione Diamo potere ai team di tutto il mondo con il nostro servizio di post-produzione. Ti forniamo la tecnologia, la formazione e i servizi professionali per semplificare il tuo processo di produzione video. Il nostro modello di business unico ti consente di creare contenuti video di qualità e su larga scala, pronti per essere condivisi in sole 24 ore. È la miscela perfetta tra produzione video interna ed esternalizzata. Questo è il video semplificato. Accelera il tuo ciclo di vendita con video personalizzati La nostra app basata sull'intelligenza artificiale ti aiuta a eliminare il rumore con la creazione automatizzata di video. Coinvolgi i tuoi potenziali clienti in ogni fase. Dai alla tua azienda un vantaggio in ogni fase del ciclo di vendita. Dalla comunicazione al follow-up, utilizza i video per accelerare la tua pipeline, spostare gli MQL in SQL e concludere le trattative più velocemente. Bastano pochi minuti per creare un video personalizzato di qualità e condividerlo direttamente via email. Nessuna competenza tecnica richiesta. Messaggi video condivisibili istantaneamente Trasforma il modo in cui comunichi con colleghi e clienti con la registrazione dello schermo. Dimostralo come faresti di persona. Cattura ciò che è sullo schermo, sulla webcam o su entrambi in video di alta qualità. Disegna direttamente sullo schermo per evidenziare ciò che è veramente importante. Il tuo sportello unico per tutto ciò che riguarda i video La piattaforma Shootsta è lo strumento perfetto per i team aziendali per pianificare, creare, collaborare, archiviare e condividere video. Mantieni insieme tutte le risorse e la tecnologia Shootsta in modo che il tuo team sia sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Ciao, efficienza.

