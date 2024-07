Seattle Services Portal

Seattle - Sito ufficiale del governo della città. Sezioni informative su cittadini, imprese e visitatori, oltre a informazioni sul governo della città. Il Portale dei servizi di Seattle consente agli utenti di: * Controlla lo stato, rinnova, apporta modifiche, paga o pianifica permessi o record effettuando una ricerca per indirizzo o numero di record o utilizzando la scheda "I miei record". * Avviare nuove applicazioni e richieste per vari servizi, tra cui: Creazione di ottimizzazioni; Reclami relativi a edifici, proprietà, immobili in affitto, rumore, taxi e servizi di trasporto; Certificato di approvazione della conservazione storica; Licenze di noleggio a breve termine; Licenze di taxi e noleggio; Licenze commerciali e per attrezzature; Permessi di parcheggio e camion; Permessi di uso stradale; Permessi commerciali, edilizi e di uso del territorio; Fornire commenti pubblici; Servizi di sviluppo dei servizi pubblici; Registrazione degli alloggi in affitto (RRIO); Assistenza agli inquilini (EDRA); Permessi e registrazioni relativi agli alberi... Il sito Web fornisce inoltre indicazioni su come programmare ispezioni o appuntamenti con il Dipartimento delle costruzioni e delle ispezioni di Seattle (SDCI) o il Dipartimento dei trasporti di Seattle (SDOT). Se gli utenti non sono sicuri di quale categoria scegliere, possono visitare la pagina Indice delle applicazioni per vedere tutti i tipi di applicazioni disponibili che possono avviare tramite il portale.

Sito web: cosaccela.seattle.gov

