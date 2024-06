Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SalesMail su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

L'app SalesMail è il modo più semplice per inviare video personalizzati tramite e-mail, SMS e CRM. I professionisti delle vendite di assistenza agli anziani, multifamiliari, immobiliari e tecnologiche si affidano a SalesMail per superare la concorrenza, creare fiducia e ottenere risultati più rapidamente. Con una valutazione App Store di 4,9 e una comprovata facilità d'uso, SalesMail ti consente di sfruttare la potenza dei video personalizzati. I casi d'uso più diffusi includono sensibilizzazione pre e post tour, tour virtuali, prospezione, comunicazioni sull'esperienza dei residenti, messaggi educativi, risposte automatiche e molto altro. Gli utenti di SalesMail riferiscono che non solo ottengono più clic e risposte, ma costruiscono relazioni più forti con il pubblico target, accelerando i cicli di vendita e ottenendo i risultati desiderati più rapidamente.

Sito web: salesmail.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SalesMail. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.