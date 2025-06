Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per ROAST su WebCatalog Desktop per Mac, Windows.

ROAST è un servizio che fornisce feedback basato sui dati e consigli di esperti per aiutare gli utenti a migliorare i propri profili di appuntamenti su app come Tinder, Bumble e Hinge. L'obiettivo è aiutare gli utenti a 10 volte le loro corrispondenze e trovare corrispondenze migliori ottimizzando il loro profilo.

Arrosto è una piattaforma di ottimizzazione del profilo di app di appuntamenti progettata per aiutare i singoli a migliorare la loro presenza di appuntamenti online. Offre un approccio completo per migliorare i profili di appuntamenti fornendo feedback e approfondimenti personalizzati. Gli utenti possono fare un breve quiz per aiutare a personalizzare il feedback alle loro esigenze e obiettivi specifici. Dopo aver completato il quiz, gli utenti possono caricare le loro foto o collegare i profili di appuntamenti esistenti per l'analisi.

La piattaforma utilizza la tecnologia AI, addestrata su migliaia di immagini classificate da esperti di appuntamenti, per analizzare e fornire suggerimenti attuabili su quali foto funzionano meglio e perché. Questo aiuta gli utenti a ottimizzare i propri profili per corrispondenze migliori. Inoltre, Roast offre recensioni di esperti e indicazioni sulla creazione di BIOS e strategie di messaggistica efficaci. La piattaforma è progettata per soddisfare vari obiettivi di appuntamenti, tra cui relazioni casuali e connessioni più serie, aiutando gli utenti a presentarsi autenticamente e attirare persone affini.

Arrosto mira a fornire agli utenti un approccio più informato agli appuntamenti online concentrandosi sulla qualità rispetto alla quantità. Sottolinea l'importanza dell'onestà e della chiarezza nei profili, garantendo che gli utenti possano connettersi con altri che condividono intenzioni e interessi simili. Offrendo un feedback dettagliato e una consulenza di esperti, Roast aiuta gli utenti a perfezionare i loro profili di appuntamenti per aumentare le loro possibilità di partite di successo.

Questa descrizione è stata generata dall'IA (intelligenza artificiale). L'IA può commettere errori. Controlla le informazioni importanti.

Sito web: roast.dating

