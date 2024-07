Revoldiv è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale progettato specificamente per convertire file audio o video in testo con una precisione impressionante. Questo strumento è incredibilmente utile per creare trascrizioni di vari file multimediali, come podcast, interviste o videochiamate. I contenuti multimediali di durata inferiore a due ore sono supportati nei browser più diffusi come Chrome e Firefox. Grazie alla sua potente intelligenza artificiale, Revoldiv rileva discorsi, applausi e applausi all'interno dei file multimediali. Gli utenti possono anche modificare il testo della trascrizione per modificare di conseguenza l'audio, semplificando notevolmente il processo di modifica. Revoldiv presenta la funzionalità unica di poter rimuovere parole di riempimento come "um", "mi piace" e "uhh" con un solo clic, creando contenuti più puliti e nitidi. Inoltre, le funzionalità intuitive consentono agli utenti di esportare i propri contenuti in diversi formati, condividere progetti o frammenti tramite la funzione di condivisione e creare capitoli per una navigazione dei contenuti più semplice. Funzionalità aggiuntive si estendono alle funzioni di commento e discussione, consentendo agli utenti di comunicare i propri pensieri e risposte sulla piattaforma. Questo strumento di trascrizione e modifica supporta anche file multimediali tramite un'estensione Chrome e facilita la creazione di audiogrammi. Nuove funzionalità come il "palo di bandiera" e il "rilevamento degli altoparlanti" aggiungono un ulteriore livello di utilità e comodità per l'esperienza dell'utente. Tuttavia, è importante notare che le funzioni di modifica sono attualmente supportate solo su dispositivi non mobili.

Sito web: revoldiv.com

