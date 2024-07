Connexun è una startup tecnologica innovativa con sede a Milano, Italia. È stata fondata per facilitare l’integrazione culturale, ridurre le barriere informative e favorire l’internazionalizzazione. Oggi Connexun è un motore di notizie basato sull'intelligenza artificiale con esperienza e know-how di lunga durata, che promuove API di analisi di contenuti e testi e tecnologie proprietarie utilizzate da sviluppatori, startup, aziende e infine anche consumatori. Consente ai suoi clienti di reperire in tempo reale titoli multilingue, articoli e riassunti dinamici estratti da migliaia di fonti di notizie online affidabili. Fornisce ai propri clienti tecnologie proprietarie di scansione e classificazione del testo. Connexun ha inoltre sviluppato B.I.R.B.AL., il suo motore di intelligenza artificiale utilizzato per alimentare la sua app mobile, per fornire notizie e informazioni in tempo reale ai cosmopoliti digitali. Continuiamo a potenziare strumenti intelligenti che sfruttano la potenza del machine learning e dell'elaborazione del linguaggio naturale per analizzare grandi set di dati di contenuti aggregati. Dai un'occhiata alla nostra "API News" recentemente rilasciata. Restituisce contenuti e informazioni attuali e storici da fonti attendibili in tutto il mondo. Il nostro crawler consente ai nostri utenti di essere i primi a cogliere le storie emergenti e le informazioni più rilevanti. Garantisci una visione in tempo reale con la nostra soluzione o raccogli dati storici strutturati sulle storie e gli eventi passati più rilevanti. Prova gratuitamente la nostra API e non esitare a contattarci per ulteriori informazioni.

