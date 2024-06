Quilly è uno strumento di automazione CMS che sfrutta modelli linguistici di grandi dimensioni per automatizzare completamente la generazione di contenuti per il tuo sito. Scegli temi, parole chiave da inserire nei post e una frequenza di pubblicazione, poi sei pronto per le gare: tutto il resto è gestito per te. Quilly aumenta le impressioni e i clic della ricerca organica, indirizzando i visitatori ai tuoi siti Webflow. Prenditi 30 secondi per creare alcuni ghostwriter, poi guarda le tue impressioni e i tuoi clic andare alle stelle. * Pianifica post CMS automatizzati in modo da poter pubblicare regolarmente contenuti sul tuo sito a mani libere. Dillo con me: "impostalo e dimenticalo"! * Sfrutta i modelli linguistici di grandi dimensioni all'avanguardia di Quilly per generare post ricchi e completi * Utilizza l'app Quilly direttamente dal tuo Canvas Webflow. Dì addio al cambio di contesto! * Inserisci in modo coerente parole chiave nei tuoi post per ottenere l'esposizione delle parole chiave nei motori di ricerca. * Personalizza la frequenza con cui desideri pubblicare, se pubblicare dal vivo o come bozza e quanto dovrebbero essere lunghi i tuoi post.

Sito web: quilly.ink

