La piattaforma app Qoddi consente a piccoli team di distribuire qualsiasi codice da qualsiasi repository come Github, GitLabs o Bitbucket. Qoddi gestisce tutta l'infrastruttura di cui la tua app ha bisogno per essere eseguita e scala su richiesta per adattarsi alla crescita della tua app nel tempo. Qoddi costa il 70% in meno rispetto ad altri fornitori di servizi cloud.

Sito web: qoddi.com

