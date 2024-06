Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Protolabs su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Protolabs, che fornisce servizi di produzione personalizzati su richiesta. Il sito offre le stesse ampie funzionalità, qualità e prezzi. Protolabs consente agli utenti di ottenere preventivi immediati e accedere a una varietà di servizi di produzione, tra cui stampa 3D (FDM, SLA, SLS, MJF), lavorazione CNC, fabbricazione di lamiere e stampaggio a iniezione. Collaborano con una rete globale controllata di partner di produzione specializzati per fornire un'ampia gamma di materiali, finiture e capacità di produzione per soddisfare le esigenze dei clienti dalla prototipazione alla produzione. Le caratteristiche principali includono account del team per la collaborazione, la protezione della proprietà intellettuale e gli elevati standard di qualità mantenuti attraverso i processi e la gestione dei fornitori. Protolabs serve clienti in settori quali quello aerospaziale, automobilistico, dei macchinari industriali, dell'elettronica di consumo, della robotica e della medicina. Il sito Web fornisce un'ampia base di conoscenze, risorse formative, casi di studio e altre informazioni per supportare progettisti e ingegneri nell'utilizzo dei loro servizi di produzione.

Sito web: hubs.com

