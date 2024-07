Powerful Medical

PMcardio è uno strumento medico certificato di Classe IIb basato sull'intelligenza artificiale, progettato per interpretare i dati dell'elettrocardiogramma (ECG) per la diagnosi e il trattamento di varie malattie cardiovascolari. Accessibile come applicazione per smartphone, PMcardio supporta 39 diagnosi cardiovascolari, tra cui una gamma di ritmi, anomalie di conduzione, ectopie, deviazioni assiali, infarti e ipertrofie. PMcardio funziona con qualsiasi ECG a 12 derivazioni, indipendentemente dalle sue condizioni, e trasforma i dati ECG in formato digitale per una migliore leggibilità e condivisione. Le sue funzionalità avanzate di riconoscimento delle immagini consentono l'interpretazione istantanea degli ECG prelevati da qualsiasi fonte, comprese le immagini dirette dallo schermo del computer dell'utente. Oltre a ciò, l'applicazione PMcardio fornisce diagnosi e piani di trattamento immediati e consente agli utenti di esportare questi report in modo sicuro. PMcardio funziona anche su tutti i dispositivi smartphone e può funzionare con tutte le macchine ECG a 12 derivazioni, rendendolo uno strumento accessibile e versatile per l'interpretazione dell'ECG.

Sito web: powerfulmedical.com

