Poised è un coach di comunicazione gratuito basato sull'intelligenza artificiale che fornisce feedback personalizzato per aiutare con le riunioni online. Funziona su Mac e Windows ed è protetto e privato. Fornisce feedback in tempo reale sulle parole utilizzate, sui riempitivi, sulla fiducia, sull'energia, sull'empatia e altro ancora, senza che nessun altro lo sappia. Fornisce inoltre un'analisi dettagliata delle tendenze nel tempo, in modo che gli utenti possano monitorare i propri progressi e migliorare il proprio modo di parlare. Offre inoltre l'accesso a una libreria di contenuti creata da insegnanti di discorso per fornire lezioni personalizzate. Poised si integra con oltre 800 strumenti di comunicazione, tra cui Zoom, Google Meet, Slack e Microsoft Teams. Fornisce inoltre avvisi e suggerimenti per aiutare gli utenti a migliorare il proprio parlato e a creare presentazioni persuasive con chiarezza. Poised è stato elogiato dai professionisti per la sua facilità d'uso e il feedback in tempo reale ed è perfetto per product manager, dirigenti, fondatori, intervistatori, venditori e chiunque altro desideri migliorare le proprie capacità di comunicazione.

Sito web: poised.com

