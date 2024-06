Plum è un generatore di popup senza codice che ti consente di creare e personalizzare popup dall'aspetto professionale per il tuo sito Web senza alcuna esperienza di codifica. È progettato per aiutare le aziende a incrementare le vendite, acquisire lead e coinvolgere i visitatori in modo più efficace. Caratteristiche principali: * Modelli popup personalizzabili: Plum offre un'ampia gamma di modelli popup predefiniti che puoi facilmente personalizzare per adattarli al tuo marchio. * Opzioni di targeting avanzate: puoi visualizzare popup per segmenti di pubblico specifici in base al loro comportamento o caratteristiche, come nuovi visitatori, clienti ricorrenti, utenti che hanno abbandonato il carrello, ecc. * Integrazione con vari strumenti: Plum si integra perfettamente con piattaforme popolari come Shopify, WordPress, Squarespace e altre. * Analisi e ottimizzazione: lo strumento ti consente di monitorare le prestazioni del tuo popup e apportare modifiche per ottimizzare i risultati. * Interfaccia intuitiva: l'editor drag-and-drop di Plum rende facile per chiunque creare e pubblicare popup senza bisogno di competenze di codifica. * Prezzi convenienti: Plum offre piani gratuiti e a pagamento, consentendo alle aziende di tutte le dimensioni di beneficiare delle sue funzionalità.

Sito web: plumpopup.com

