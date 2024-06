Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Playform su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Playform è un generatore d'arte basato sull'intelligenza artificiale e una piattaforma creativa che consente ad artisti, creatori e designer di integrare l'intelligenza artificiale generativa nel loro processo creativo. Offre una piattaforma integrata con molti strumenti creativi di intelligenza artificiale in un unico posto, rendendo l'intelligenza artificiale accessibile agli artisti senza la necessità di apprendere competenze tecniche o programmazione. Gli artisti possono utilizzare Playform durante tutto il loro processo creativo, dall'ispirazione alla produzione. La maggior parte degli strumenti di Playform offre un utilizzo gratuito illimitato per l'esplorazione. Playform Studio consente agli artisti di creare e vendere opere d'arte originali generate dall'intelligenza artificiale, con 60 crediti Playform mensili e opportunità espositive esclusive. Playform offre riflettori e mostre di artisti che mostrano il lavoro creato utilizzando la loro piattaforma. Playform consente la creazione e la vendita di NFT artistici generativi con intelligenza artificiale attraverso il loro mercato Art Mine. Playform si sta posizionando come compagno creativo e strumento per gli artisti professionisti per integrare l'intelligenza artificiale nel loro flusso di lavoro e processo creativo.

Sito web: playform.io

