Picture it funziona come un editor artistico basato sull'intelligenza artificiale, consentendo agli utenti di convertire i propri pensieri in arte. Fornisce una piattaforma per far fluire la creatività durante la creazione e l'iterazione dell'arte AI. La piattaforma offre una varietà di strumenti e funzionalità per migliorare l'esperienza dell'utente nella creazione della propria opera d'arte. Uno di questi sono i modelli di diffusione stabile tra cui gli utenti possono scegliere per generare immagini. Un'altra funzionalità, "Inpainting", aiuta a riempire le aree mancanti o danneggiate di un'immagine, mentre "Outpainting" estende i confini di un'immagine, facilitando nuove composizioni. Lo strumento offre molteplici vantaggi come Diffusione stabile con opzioni regolabili, generazione guidata dal disegno e capacità di verniciatura. Fornisce inoltre suggerimenti automatici rapidi e variazioni dell'immagine di base tra le sue funzionalità. L'esperienza dell'utente è ulteriormente migliorata da un'ampia risorsa come guide e blog e una galleria stimolante di arte basata sull'intelligenza artificiale. Inoltre, l'editor Picture it è open source e promuove il contributo della comunità. Gli utenti possono contribuire a rendere l'editor più potente e accessibile nel tempo. Coloro che hanno idee innovative per migliorare la creazione artistica dell'intelligenza artificiale sono incoraggiati a partecipare e condividere le proprie idee.

Sito web: pictureit.art

