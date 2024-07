Patsnap è un database di brevetti e innovazioni di portata globale. Lo strumento è progettato per fornire agli utenti una piattaforma completa e intuitiva per condurre ricerche sui brevetti. Questa risorsa è stata sviluppata per assistere i team di proprietà intellettuale (IP) e di ricerca e sviluppo (R&S) nel loro lavoro, promuovendo la collaborazione e consentendo l'analisi del panorama competitivo. L'utente può esplorare rapidamente soluzioni tecniche e comprendere opportunità di innovazione, eseguire una ricerca sullo stato dello stato dell'arte, esaminare e generare proposte di proprietà intellettuale e monitorare il progresso tecnologico della concorrenza utilizzando questo strumento. Per facilitare la protezione della proprietà intellettuale, Patsnap implementa funzionalità di ricerca e analisi basate sull'intelligenza artificiale, semplificando la revisione di brevetti complessi, cronologie di file e modifiche alle rivendicazioni. Lo strumento facilita inoltre l'ottimizzazione del portafoglio IP tramite spazi di lavoro collaborativi utilizzando i suoi campi personalizzati. Inoltre, Patsnap utilizza l'intelligenza artificiale proprietaria per la generazione automatica di parole chiave e la decodifica delle informazioni tecniche sui brevetti, aiutando gli utenti a comprendere la tecnologia inerente a un brevetto e a scoprire tecnologie, citazioni, immagini, ecc. simili. con i loro precisi riferimenti. Dispone inoltre di uno spazio di lavoro intuitivo per velocizzare le collaborazioni offrendo funzionalità come commenti, tag e notifiche automatizzate. Patsnap è utilizzato da un'ampia gamma di organizzazioni, dalle startup alle aziende Fortune 500, e dà priorità alla riservatezza dei dati nelle sue operazioni.

Sito web: patsnap.com

