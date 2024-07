Passio AI fornisce una piattaforma Visual AI-as-a-Service rivolta alle aziende. La piattaforma offre SDK facili da integrare, consentendo alle aziende di utilizzare le funzionalità dell'intelligenza artificiale in varie aree tra cui salute, fitness, attività domestiche e altro ancora. Tra le offerte, Passio AI ha sviluppato uno strumento Nutrition AI che offre esperienze di monitoraggio nutrizionale tramite intelligenza artificiale per app mobili, insieme all'accesso a un database nutrizionale. La piattaforma fornisce anche Remodel AI e VR Showorm, strumenti che consentono agli utenti di visualizzare e acquistare prodotti per la ristrutturazione della casa. Lo strumento Mobile AI integrato nelle app, mira a migliorare le vendite e le esperienze degli utenti con la visione artificiale. Passio AI offre anche "MindsEye", uno strumento gratuito di riconoscimento AI che sfrutta la fotocamera di un dispositivo per riconoscere gli oggetti. La natura modulare delle offerte di Passio consente una facile integrazione e implementazione nelle app. La piattaforma enfatizza ulteriormente il processo decisionale basato sui dati, aiutando le aziende ad aumentare il coinvolgimento dei clienti, semplificare il processo di acquisto e aumentare le entrate. Inoltre, forniscono visione artificiale in tempo reale sul dispositivo ed esperienze utente basate sull’intelligenza artificiale per trasformare le applicazioni mobili. Passio ha collaborato con diverse aziende per estendere queste funzionalità di intelligenza artificiale nei loro prodotti.

Sito web: passio.ai

