Optily è una piattaforma specializzata nell'ottimizzazione e nella conversione di immagini per siti Web basati su Webflow. Alcuni punti salienti di Optily includono: * Ottimizzazione automatizzata delle immagini: Optily si connette direttamente al sito Webflow di un utente e comprime e ottimizza automaticamente le immagini all'interno del CMS Webflow, riducendo le dimensioni dei file fino all'80% senza perdita di qualità. * Conversione WebP: Optily può convertire automaticamente le immagini JPG e PNG nel formato WebP, che è un formato immagine moderno più efficiente che fornisce ulteriori riduzioni delle dimensioni del file. * Supporto sul campo avanzato: Optily può ottimizzare le immagini in vari campi CMS Webflow, inclusi campi immagine, campi galleria, campi rich text e immagini di prodotti e-commerce. * Integrazione perfetta: la piattaforma si integra direttamente con Webflow tramite l'autenticazione, consentendo agli utenti di gestire l'ottimizzazione delle immagini direttamente dalla dashboard di Webflow. * Backup e ripristino: Optily offre la possibilità di eseguire il backup delle immagini prima dell'ottimizzazione e di ripristinarle se necessario, garantendo a progettisti e sviluppatori il pieno controllo. * Scelto da oltre 3.500 aziende: secondo il sito Web, Optily viene utilizzato da oltre 3.500 aziende Webflow per ottimizzare le immagini dei propri siti Web e migliorare le prestazioni. La piattaforma offre un modello di abbonamento a pagamento a partire da $ 29,99 al mese per 1.000 crediti immagine, rendendolo accessibile sia ai singoli creatori che alle agenzie che lavorano con i siti Webflow. Optily si posiziona come una soluzione dedicata all'ottimizzazione delle immagini Webflow, aiutando gli utenti a sbloccare tutto il potenziale dei loro siti Web Webflow attraverso tempi di caricamento più rapidi e un'esperienza utente migliorata.

Sito web: optily.co

