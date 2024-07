Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per NSFW JS su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

NSFWJS è una libreria JavaScript progettata per aiutare a identificare immagini potenzialmente inappropriate sul browser di un client, senza la necessità di inviare l'immagine a un server. La libreria è alimentata da TensorFlowJS, che è una libreria di machine learning open source per JavaScript. La biblioteca è addestrata a riconoscere particolari modelli nelle immagini, con un tasso di precisione attuale pari al 93%. La libreria incorpora anche CameraBlur Protection, una funzionalità che offusca tutte le immagini identificate come potenzialmente inappropriate. La libreria viene costantemente migliorata e aggiornata, con il rilascio frequente di nuovi modelli. NSFWJS è gratuito e può essere modificato e distribuito sotto la licenza MIT. La libreria include anche una demo mobile, che consente agli utenti di testare diverse immagini sui propri dispositivi mobili. Infine, la libreria è disponibile per il download tramite GitHub e gli utenti sono incoraggiati a segnalare eventuali falsi positivi o a contribuire allo sviluppo della libreria.

Sito web: nsfwjs.com

